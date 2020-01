Jugend-Handball bei der HABO JSG Der Megatruppe winken zwei Meistertitel

Bottwartal - Für handballbegeisterte Kids gibt es wohl nichts Schöneres als das erste Training nach den Ferien. Nach zwei langen Wochen Zwangspause ganz ohne Ball in der Hand, dürfen die Hallenschuhe wieder geschnürt werden, denn endlich geht es wieder los! Nicht ungewöhnlich also, dass es auch den mehr als 20 D-Jugend-Spielerinnen der HABO JSG am vergangenen Donnerstag in der Großbottwarer Wunnensteinhalle genauso erging. Die Mädels der D1 und D2-Jugend, die zweimal pro Woche gemeinsam trainieren, waren kaum zu bremsen und gingen hochmotiviert zur Sache. Warum aber trotz allem speziell die HABO-D1 alles andere als ein gewöhnliches Team ist, erklärt Mathias Schäufele, der zusammen mit dem hauptverantwortlichen Coach Bernd Braun, sowie Elke Renz und Alisia Mäule ein vierköpfiges Trainerteam bildet: „Unsere D1 geht nicht nur in der Bezirksliga an den Start, sondern auch einen Jahrgang höher in der C-Jugend-Kreisliga, wo gegen ein bis zwei Jahre ältere Mädchen gespielt wird. Zudem sind alle zehn Teammitglieder in der Bezirksauswahl.“