Jugend des VfB Stuttgart VfB gibt weitere Kooperation bekannt

Der VfB hat damit einen Partner gefunden, der quasi vor der Haustür der TSG 1899 Hoffenheim agiert – was ein Vorteil im harten Kampf um junge Talente in der Region sein kann. VfR-Vorsitzender Onur Celik ist sich sicher, dass man mit dem VfB „einen gemeinsamen Weg für die Zukunft des Fußballs und der Jugendspieler aus der Region gehen“ könne und meint, dass „beide Vereine von dieser Kooperation profitieren werden.“ Ein Ziel der Kooperation wird insbesondere der Aufbau einer Talentförderung sein, um potenzielle Kandidaten für den Jugendbereich beim VfB schon früh emotional und inhaltlich an die Weiß-Roten zu binden. Hierfür sollen regelmäßig Trainer aus dem Nachwuchsleistungszentrum des VfB in Heilbronn vor Ort sein.