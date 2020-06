Jürgen Schmiedel geht in den Ruhestand „Wir müssen wissen, was gefragt ist“

Als Schmiedel mit dem Studium begann, galt das Lehramt noch als „bombensicher“, erinnert sich der 65-Jährige. Doch als der gebürtige Marbacher sein Studium abschloss, wurden an Schulen kaum noch Lehrer eingestellt. Aber Schmiedel hatte ein Praktikum in einem EDV-Betrieb absolviert, bewarb sich in Ludwigsburg – und bekam die Zusage. Den EDV-Bereich übernahm dann doch ein anderer Kollege, Schmiedel konzentrierte sich stattdessen auf den Bereich der Gesundheit: „Darin war ich besser“, sagt er und verweist auf die Nähe zum Sport. In den 1980er Jahren kam zum Beispiel das Thema Entspannung auf, „das konnte man nicht studieren“, sagt der VHS-Leiter. Als Sportwissenschaftler habe er dabei an Wissen anknüpfen können. Neben seiner Tätigkeit als Fachbereisleiter Gesundheit war Schmiedel auch für Allgemeinbildung, Fahrten und Führungen zuständig. „Das Sportstudium hat mir mehr gebracht als das Mathematikstudium“, sagt er. 2001 wurde er dann Stellvertretender VHS-Leiter, vor sieben Jahren übernahm er die Leitung und damit die Verantwortung für rund 34 Mitarbeiter und 700 Dozenten.