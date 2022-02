Jürgen Palmer: Künstler, Galerist & mehr „Kein Typ, der Dinge nur halb macht“

Bewusste Gegenreaktionen

Schoofs’ erfolgreichen Städtebildern antwortet Palmer mit rüden Figurationen. „Darauf komme ich erst jetzt wieder zurück – aber ganz anders“, sagt er. Porträts zwischen Fratze und Comic sind im „Was soll’s“ überschriebenen Palmer-Panorama zu sehen.

„Station elf“ als Palmer-Panorama

Erstmals seit drei Jahren zeigt er im Galerienhaus seine eigenen Arbeiten. „Station“ nennt Palmer die Ausstellungsfolge, „Station elf“ macht ihn zum doppelten Akteur als Ausstellungsmacher („das habe ich immer gerne gemacht“) und Ausstellenden. Zu sehen? Sind, so heißt es offiziell, „Werke sehr unterschiedlicher Formate und scheinbar heterogener Stilistik (bei Palmer Programm)“. Da klingen Ausrufezeichen mit, die mit den Bildern wenig zu tun haben. Ob Porträthaftes, zeichenhafte Architektur oder gar ein Zoom eines Sportwagentraums der frühen 1960er Jahre – das absichtsvoll Banale verbindet die Werke, eine Distanz, die Ironie nur im gebotenen Ernst gelten lässt und die doch etwas anderes zulässt: Einsamkeit ohne einsam zu sein.

Über das Konzept zurück zur Malerei

Wie passen da die „No“-Bilder dazu, Werke, die das Wort „No“ in immer neuen Konstellationen wiederholen? „Das kommt aus der Zeit, als ich vor allem mit Video und Installationen gearbeitet habe“, sagt Palmer. Er habe sich ein Gerüst gesucht. Wie auch mit den „Centbildern“, Werken, in denen Folgen von Ein Cent-Stücken formaler Ausgangspunkt sind. „Ich habe konzeptuell gearbeitet, um mich der Malerei wieder anzunähern“, sagt er. Und dass auch sein Sohn dabei eine Rolle gespielt hat. „Als er in Düsseldorf in der Akademie angefangen hat“, sagt Jürgen Palmer, „das war schon auch ein Impuls für mich selbst“. Und auch dafür, Luc Palmer und einigen Studierenden der Düsseldorfer Akademie ein Forum zu bieten. Im Corona-Jahr 2020 fand „Station sechs“ statt. Der schöne Titel: „Verhandlungsbasis“.

Ist Ende 2023 Schluss?

Und wie wird es weitergehen? „Mein Mietvertrag hier im Galerienhaus läuft bis Ende 2023“, sagt Jürgen Palmer. Das sei dann seit 2019 insgesamt eine gute Zeitspanne, „um eventuell wieder aufzubrechen“. Wer ihn aber erlebt zwischen Ausstellungsraum und direkt anschließendem Atelier – selbst zugleich Büro, Lager und multimedialer Produktionsraum –, mag an ein Ende von Palmers Ausstellungsarbeit im Galerienhaus nicht wirklich denken.

Mehrdeutiger Ausstellungstitel

Und so kann man seinen eigenen Ausstellungstitel „Was soll’s“ durchaus doppelt lesen – einmal im Sinn von Was soll’s, ich höre auf, andererseits aber auch Was soll’s, ich mache weiter. Von 28. Mai an mit einer Präsentation zum Werk des katalanischen Malers José Bonell und von 17. September an mit einem Rückblick auf die Bild- und Gedankenwelt der 2020 in New gestorbenen Stuttgarter Malerin und Meeresbiologin Heike Neumeister.

Veränderung als Programm

Die kommenden Wochen bleibt der Ausstellungsraum von Jürgen Palmer Bühne des Malers Jürgen Palmer. „Ich werde immer mal wieder etwas verändern“, sagt er. „So wie bisher schon“. Grund genug, wiederzukommen. Zu einem, der auszieht, Konzept und Erzählung zu versöhnen.

Jürgen Palmer im Galerienhaus

Jürgen Palmer

ist 1957 in Stuttgart geboren. Zentrale Lehrerpersönlichkeit im Studium an der Kunstakademie Stuttgart 1978 bis 1984 ist der Maler Rudolf Schoofs. 1983 bis 2011 wirkt Palmer, seit 1990 auch als Grafik- und Webdesigner aktiv, als Schauspieler und Bühnengestalter an (Musik-)Theaterprojekten von Hans-Peter Jahn mit. 1998 begründet Palmer das Kunstvermittlungsprogramm Flex. Seit 2019 präsentiert er Ausstellungen im Galerienhaus (Di-Fr 14-18, Do 19–22 Uhr, reserviert für Privatbesuche nach Anmeldung, Sa 11-16 Uhr).

Galerienhaus Stuttgart

heißt eine 2005 eröffnete, fast 1500 Quadratmeter große Ausstellungsetage in Stuttgart-West (Breitscheidstraße 48). Seit 2019 agieren dort Hartmann Projects – Kunstbuchverlag und Ausstellungsraum von Angelika und Markus Hartmann, Marko Schacher mit seinem Raum für Kunst sowie Jürgen Palmer.