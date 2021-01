JudoTeam Steinheim Judoka halten sich über das Internet fit

Steinheim - Steinheim

Das JudoTeam Steinheim lässt sich in dieser für die Vereine nicht ganz einfachen Zeit nicht unterkriegen. Die jugendlichen Sportler trainieren täglich daheim. Die Trainingsprogramme gibt es dabei über ein Padlet. Jeden Tag stehen dort zwei bis vier Programme, welche alle Bereiche abdecken, Kondition, Kraft, judospezifische Übungen, Mentaltraining und so weiter. Natürlich würden die Sportler gerne wieder in ihrem Dojo trainieren, aber unter dem Motto „Comeback Stronger“ muss es auch daheim weitergehen.