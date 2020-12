Jubiläums-Serie der MZ Von Blumen, der großen Liebe und Vertrauen

Wir hatten uns in der Zeit davor und auch danach immer wieder gesehen und gehört; Hedi Döhner erzählte mir gern von ihren Blumen und natürlich von ihrem Georg. Ein halbes Jahr nach seinem Tod sollte es in unserer Weihnachtsserie um das Thema „Liebe“ gehen. Ich rief Hedi Döhner an und fragte sie, ob sie mir ihre Liebesgeschichte für die Zeitung erzählen würde. Natürlich würde sie, erklärte sie mir.

Sie lud mich zum Kaffee ein. Der Tisch war hübsch gedeckt, ihre Gedanken, ihre ganze Geschichte hatte sie mir in ihrer schönen Schrift auf Papier mit Blumenrand aufgeschrieben. Hedi Döhner hielt die Blätter fest und berichtete mir von Anfang an: Von ihrem Kennenlernen, als Georg zu ihr sagte: „Du bist ein richtiges Schätzchen“ – ein Kosename, den sie all die Jahre behielt. Sie berichtete auch von der Hochzeit, die im Dezember 1983 stattfand. „Einer trage des anderen Last. Bis der Tod euch scheidet“, lautete der Trauspruch. „Und das haben wir dann 31 Jahre gehalten“, sagte mir Hedi Döhner. „Unsere Liebe ist von Jahr zu Jahr größer und tiefer geworden.“

Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber spätestens an dieser Stelle liefen die Tränen – bei uns beiden. Und ich bin eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut, wie man so schön sagt. Und wir weinten weiter, als Hedi Döhner vom Tod ihres geliebten Georg, ihrem Guterle, berichtete: Jeden Tag hatte sie ihn im Krankenhaus besucht. Eines Nachts bekam er einen Herzinfarkt. „Der Arzt meinte, er soll in Frieden sterben, doch viele Stunden vergingen und er kämpfte mit dem Tod“, erinnerte sich Hedi Döhner. Als sie am Mittag zu ihm kam, nahm sie sein Gesicht in ihre Hände und sagte: „Mein Guterle, dein Schätzchen ist da, jetzt wird alles gut.“ Georg Döhner öffnete die Augen, sah seine Hedi an und schloss sie wieder. „Dann kam der Pfleger herein und sagte mir, dass mein Mann soeben verstorben sei.“ Hedi Döhner sah mich an: „Gibt es einen schöneren Liebesbeweis? Einen schöneren, als dass mein Georg ohne sein Schätzchen nicht sterben konnte und ich in seinem letzten Augenblick bei ihm war und ihm zeigte, dass selbst der Tod uns nicht trennen kann?“

Hedi Döhner selbst starb im Frühjahr 2019. Und woran man nun glaubt oder auch nicht – ich finde den Gedanken schön, dass die beiden „da oben“ nun wieder zusammen sind. Und ich bin dankbar dafür, dass Hedi Döhner mir dieses Vertrauen geschenkt und mir ihre Geschichte anvertraut hat.