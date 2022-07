Jubiläum in Marbach Ein Festakt mit viel Humor und jeder Menge Anekdoten

„Du bisch d’r Jüngschte, du gehsch zur SPD“

Dabei erfuhr das Publikum auch, dass neun von zehn Räten sich für Marbach ausgesprochen hatten; plus einer Enthaltung. Wolfgang Binder outete sich als Befürworter Steinheims, „wo ich zur Arbeit gegangen bin“. Harmonisch wäre die Zustimmung für Marbach später jedoch auch bei ihm erfolgt. Im Freestyle-Verfahren hätte die Zuordnung der vier Räte auf die Fraktionen in Marbach stattgefunden. „Du bisch d’r Jüngschte, du gehsch zur SPD“, soll es in einem Fall geheißen haben.

Hintergründig gestaltete sich die Erinnerung an die sogenannten „Nachsitzungen“ des Gemeinderats. Zusammenkünfte, die meist im Gasthaus Sonne, dessen Wirt „Schloaferle“ genannt wurde, stattgefunden hätten und bei denen man sich „viel unproblematischer die Meinung habe sagen können“. Die Gesprächsrunde führte rasch ihr Eigenleben und driftete immer wieder von den eigentlichen Fragestellungen Fabian Friedls ab. Dabei kam längst in Vergessenheit Geratenes zum Vorschein und sorgte regelmäßig für lebhaftes Gelächter. Walter Stirm markierte zum Schluss hin eine wichtige Botschaft: „Es ist deshalb so gut gelaufen, weil wir die Bürgerschaft von Anfang an voll eingebunden hatten.“

Info: Bis voraussichtlich 24. Juli ist in der Kelter Rielingshausen eine Ausstellung mit Stelen und Bildern zu sehen. Besonders interessant sind die Vitrinen mit Objekten, die noch nie gezeigt wurden. Für Konzeption und Gestaltung der Ausstellung zeichnen das Stadtarchiv Marbach und die Marbacher Grafikerin Stefanie Grams verantwortlich.