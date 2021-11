Jubiläum in Kleinbottwar Eine kommunale Liebesbeziehung

Steinheim-Kleinbottwar - „Der Schritt, nach Kleinbottwar zu ziehen, war einer der besten in meinem Leben“, so das Urteil von Klemens Weller, zweiter stellvertretender Ortsvorsteher des dörflich geprägten Stadtteils von Steinheim. Für dieses Bekenntnis erntete er beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum der Eingliederung Kleinbottwars in die Urmenschstadt am Samstagabend von den gut vierzig geladenen Gästen im Kulturwerk anerkennenden Applaus und Gelächter. Bei ihm war der Grund für den Umzug die Liebe. Bei Kleinbottwars Anschluss an Steinheim war es wohl eher die Vernunft, die den Ausschlag gab. Dennoch ist daraus im Lauf der Jahre auch eine emotionale Bindung entstanden.