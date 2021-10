Jubiläum in Großbottwar Schule an der Linde feiert 50. Geburtstag

Umfrage in der Stadt als Ansporn

Zum Auftakt der Feierlichkeiten hatten die Schüler in der Stadt gefragt: Kennen Sie die Schule an der Linde? Und wie sie feststellten, war mehreren Bürgern nicht bekannt, dass es die Schule gibt oder was es mit ihr auf sich hat. Ein Zustand, der geändert werden soll – weshalb die Schulleitung ein Motto ausgerufen hat: „Die Schule an der Linde zeigt sich.“ Ziel sei, sagt Rektorin Tanja Notter, dass bei einer zweiten Umfrage im Sommer 2022 deutlich mehr Großbottwarer sagen können: Ja, die Schule kenne ich. „Die Umfrage hat in uns den Ansporn geweckt, die Schule bekannter zu machen. In Großbottwar und im oberen Bottwartal“, sagt Notter weiter. Die Besucher am Freitag wurden daher kurzerhand mit einer Urkunde auch gleich zum Botschafter der Schule ernannt.