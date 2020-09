Jubiläen Retrospektive "Wir feiern Liebermann" in Wannsee-Villa

VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen

Kapitän Gonzalo Castros Wiedersehen mit der Werkself

In Leverkusen begann für Stuttgarts Gonzalo Castro einst die große Fußballer-Karriere. Am Samstag trifft er Bayer in neuer Rolle wieder. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hält große Stücke auf den Routinier.