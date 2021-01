Journalist und Medienmanager Ex-SWR-Intendant Peter Voß feiert 80. Geburtstag

Dabei kam ihm sein stringentes und von Selbstzweifeln freies Auftreten sehr zupass. Und all das Feinsinnige und Verspielte, was ihm der berufliche Alltag nicht bieten konnte, lebte er im Privaten aus, zum Beispiel beim Verfassen sprach- und bildstarker Gedichte. „Ich wander gern, doch nicht in Gruppen“ heißt sein aktueller Band – und der Titel ist ebenso hübsch wie bezeichnend. An diesem Donnerstag wird Peter Voß 80 Jahre alt – und ist weiterhin aktiv in Journalismus und PR, in Lehre und Medienpolitik, vor und hinter den Kulissen.