Hannes Wolf mit neuem Trainer-Job Das machen die Ex-Trainer des VfB Stuttgart heute

Stuttgart - An diesem Dienstag gab Bayer Leverkusen die Trennung von Trainer Peter Bosz bekannt und stellte umgehend Hannes Wolf als dessen Nachfolger vor. Wolf hatte zuletzt beim DFB als Trainer der U18-Nationalmannschaft gearbeitet. Er nannte Leverkusen eine der „reizvollsten Adressen im deutschen Fußball“ und sprach von einer „sehr talentierten, spannenden Mannschaft.“ Leverkusen habe „alle Möglichkeiten, ins internationale Geschäft zu kommen“, betonte Wolf. „Es liegt an uns, in den verbleibenden acht Spielen das Maximale für Bayer 04 Leverkusen herauszuholen.“