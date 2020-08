Jordaniens Königin Rania wird 50 Die „Prinzessin Diana“ aus dem Morgenland

Rania hat Betriebswirtschaft in Ägypten studiert

Zwar fällt die Kritik aufgrund von Ranias Position eher verhalten aus. Dennoch: Aus linken Kreisen wird der Ehefrau von König Abdullah II.(58) Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Und bei den Strengreligiösen eckt sie an, weil sie sich für Frauenrechte einsetzt, so genannte Ehrenmorde öffentlich als Schandtaten verurteilt, die Terrormiliz Islamischen Staat brandmarktund demonstrativ kein Kopftuch trägt. Ihr Credo: „Es ist wichtiger, was im Kopf drin ist, als was obendrauf ist.“ Und so ist Rania seit 27 Jahren weit mehr als ein modisches Anhängsel des jordanischen Königs.