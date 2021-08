Jonas Schmidt-Chanasit Virologe bringt Pooltests für Reiserückkehrer ins Spiel

Hintergrund sei auch, dass die Qualität der Tests in den Urlaubsländern unterschiedlich sei, so der Tropenmediziner des Bernhard-Nocht-Instituts. „Da wird viel Schindluder getrieben.“ Man könne nicht sicher sein, ob die Tests so gut wie beispielsweise in Deutschland durchführt werden. „Und wir müssen uns dann die Frage stellen: Ist es zum Schluss eh nicht eine Alibimaßnahme, weil damit ist dann sicherlich niemandem geholfen.“