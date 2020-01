Jonas Kaufmann in Stuttgart Zarte Herzen brechen schneller

Plötzlich beginnt er zu strahlen

Begleitet werden die beiden von der Prague Philharmonia unter Jochen Rieder, dem es nicht immer gelingt, das Orchester mitzureißen, auch nicht in reinen Instrumentalnummern wie der „Tik-Tak-Polka“ oder dem „Gruß aus Wien“. Dem Ganzen fehlt Transparenz, vieles klingt ein bisschen gedeckelt: Der musikalische Witz, die Farben, auch die plötzlichen Stimmungs-, Tempo- und Metrumwechsel wirken nicht wirklich geschmeidig umgesetzt und schmiegen sich nicht vollends an die Stimmen an.

Je später der Abend, desto trefflicher setzt sich dagegen Jonas Kaufmann, jetzt im dunkelblauen Dreiteiler und mit schwarzer Krawatte, in Szene. Was man am wenigsten erwartet hat: Weniger in den Operettenhits als vielmehr in den final gesungenen Schlagernummern entfaltet sich seine Stimme besonders wirkungsvoll, jetzt verstärkt durch ein Mikro, das intimere Töne hörbar macht, ist der Druck plötzlich weg und jedes Pathos verschwunden. Im Filmhit „Im Prater blühn wieder die Bäume“ beginnt der Mann plötzlich zu strahlen, verströmt sich sein Charme unmittelbarer, lässig, und sein gekonntes Wienerisch kommt wunderbar warm zur Geltung. Das kommt auch den schönen Texten zugute – wie etwa in dem Song „In einem kleinen Café in Hernals“: „Die Tassen dort sind aus dickem Porzellan, zerbrechlich sind sie nicht, die Herzen dagegen sind sehr filigran, und oft kommt es vor, dass eins bricht.“ Das Publikum jedenfalls ist nicht erst am Ende des ohrwurmträchtigen Konzerts euphorisiert, viele reißt es jubelnd aus den Sitzen, und einige eilen mit Blumensträußen und anderen Geschenken zur Bühne.