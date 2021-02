Johns-Hopkins-Universität Erstmals mehr als 4900 Corona-Tote an einem Tag in den USA

VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen

Als Guido Buchwald den VfB zur Meisterschaft köpfte

Am Samstag ist der VfB Stuttgart zu Gast bei Bayer Leverkusen. In unserer Reihe „Legendenspiele“ blicken wir zurück auf einen denkwürdigen Nachmittag der Saison 1991/92, an dem Guido Buchwald den Schwaben kurz vor Schluss die Meisterschaft sicherte.