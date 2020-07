Johnny Depp gegen Amber Heard Johnny Depp mal ohne Hut

Effekthascherisch

Für Johnny Depp steht einiges auf dem Spiel, er ist ein Idol, gilt als ewigjunger Künstler und Rebell. Depp verkörpert das gute, ein bisschen verrückte Hollywood, was sich auch in der Wahl seiner Garderobe ausdrückt. Modisch setzt Depp immer wieder auf Effekte, ohne sich dabei irgendwelchen Konventionen unterwerfen zu wollen. Der Schauspieler und Rockmusiker ist allerdings der Pubertät längst entwachsen, was er aber ignoriert, weshalb seine Klamotten oft an Faschingskostüme erinnern. Anzüge weit wie Pyjamas, löchrige Jeans, dazu trägt er oft seltsame Hüte und farbige Brillengläser – Johnny Depp gibt den Unangepassten und macht sich doch nur lächerlich. Vor dem Gerichtsgebäude allerdings zeigte er sich nach langer Zeit wieder geschmackssicher. Alles passte, der Anzug, die Pilotenbrille, das Mundtuch. Ein Mann, kein Junge. Geht doch.