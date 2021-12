John Miles ist tot Musik war seine erste Liebe – und seine letzte

Stuttgart. - Keine Frage, als Schöpfer des Popmusikklassikers „Music“, den er 1976 schrieb, der sich seinerzeit allein in Deutschland ein halbes Jahr in den Charts hielt und der noch heute tagtäglich im Radio zu hören ist, wird John Miles jetzt und vermutlich auf ewig in Erinnerung bleiben. „Music was my first Love, and it will be my last“ heißen die weltbekannten ersten beiden Zeilen darin, die gewissermaßen ja auch das Lebensmantra für John Miles werden sollten. Denn diesen Hit konnte der 1949 in der nordenglischen Provinz Geborene bereits in den jungen Jahren seiner langen Karriere feiern. Das Lied trug ihn jedoch sein ganzes Leben lang – allein schon als Signaturesong seiner zahlreichen Auftritte in der Reihe Night of the Proms, die ihn auch dem Stuttgarter Publikum bei den zahlreichen Gastspielen in der Schleyerhalle näher brachten, zuletzt im November 2019.