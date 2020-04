Johann Sebastian Bach Johannes-Passion aus Leipzig trotzt Corona

Normalerweise werden in der Karwoche in den Kirchen zahlreiche Passionen und Konzerte aufgeführt. Auch Bachfest-Leiter Maul sagte: "Meine Bachpassion gehört für mich zu Ostern wie das Salz in der Suppe." Er schätzte, dass in Deutschland wegen der Corona-Krise Hunderte Passionen abgesagt worden seien. Dass in Leipzig nun die einzige Aufführung einer Bachpassion möglich wurde, habe nur unter strengen Auflagen des Ordnungsamtes funktioniert. Maximal 20 Menschen durften sich in der Kirche aufhalten.

Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, bestätigte, dass die Leipziger Aufführung einzigartig sei. Wie viele Choräle, Kantaten und Oratorien es sonst um Ostern in den Kirchen gebe, lasse sich nicht seriös aufrechnen. Bei größeren Landeskirchen dürften es an die tausend Konzerte sein, erklärte Claussen. "Wichtig ist, dass es sehr viele und sehr unterschiedliche Veranstaltungen sind - ein wichtiger Beitrag zum Kulturleben in Deutschland. Das kann man auch ohne Statistik sagen."