Joe Biden verkündet Sanktionen USA sprechen vom Beginn einer Invasion in der Ukraine

Biden endete seine kurze Ansprache mit der Hoffnung, „dass Diplomatie immer noch möglich ist“. Er messe Putin nicht an seinen Worten, sondern dessen Taten.

Ein hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses hatte vor dem Auftritt des Präsidenten erklärt, Biden werde sicher nicht „das ganze Paket“ an Sanktionen bekannt geben. Es gehe darum, Putin von einer größeren Invasion abzuhalten, die auch die Hauptstadt Kiew und andere Teile des Landes ins Visier nehmen. „Wenn sie ihn abschrecken wollen, brauchen wir die Drohung mit weiteren Sanktionen.“

Zunächst Vermeidung des Wortes „Invasion“

Das Weiße Haus vermied nach der Rede Putins in Moskau über Stunden, den Begriff der Invasion zu gebrauchen. Der stellvertretende Sicherheitsberater des Präsidenten, Jon Finer, wand sich wie ein Aal, als ihn eine CNN-Moderatorin im Abendprogramm zu einer Einschätzung drängte. Am Morgen dann sprach er unmissverständlich „von dem Beginn einer Invasion, Russlands jüngste Invasion in die Ukraine.“

In der Zwischenzeit hatte Präsident Biden die Lage mit seinem sicherheitspolitischen Team im Weißen Haus abgestimmt. An dem Treffen nahmen neben Verteidigungsminister Lloyd Austin, Außenminister Antony Blinken und dem Joint Chiefs of Staff, General Mark A. Milley, die Vertreter der Geheimdienste sowie Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Finanzministerin Janet L. Yellen teil. Biden telefonierte auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj.

Absprache mit Deutschland

Ein Ergebnis der Beratungen war die Ankündigung der Nicht-Zertifizierung von Nord Stream 2 durch Bundeskanzler Olaf Scholz. Ein Schritt, den die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, ausdrücklich lobte. „Wir haben das in der Nacht mit Deutschland besprochen und begrüßen die Ankündigung.“