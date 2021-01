Joe Biden US-Präsident unterzeichnet Wiedereintritt in Pariser Klimaabkommen

Washington - Der neue US-Präsident Joe Biden hat wenige Stunden nach seiner Vereidigung eine Exekutivanordnung zum Wiedereintritt der USA in das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. In seiner Amtsantrittsrede hatte er zuvor die Bedeutung des Klimaschutzes betont. Vom Planeten selbst komme ein Ruf nach Überleben, sagte der Präsident am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.