Jobabbau bei Zulieferer Bosch macht Produktion in Bietigheim dicht

Verlagerung von 290 Jobs

„Notwendig wurde diese Maßnahme aufgrund des Kostendrucks, mit dem das Werk seit Jahren zu kämpfen hat“, begründet es Bosch. Hinzu komme der anhaltende Umsatzrückgang des Geschäftsbereichs, was tiefgreifende Sanierungsmaßnahmen erforderlich mache. Der Personalabbau soll laut Bosch sozialverträglich gestaltet werden. Betroffen sind rund 290 Mitarbeiter in der Fertigung. Der mit Investitionen in Höhe von 20 Milli0nen Euro entstandene Entwicklungsbereich, in dem rund 270 Mitarbeiter arbeiten, bleibe „mindestens in dieser Größe erhalten“, teilte Bosch weiter mit.