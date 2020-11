Jobabbau bei IBM Gewerkschaft befürchtet bei IBM Kündigungen

Laut Verdi hat die IBM-Geschäftsführung am Donnerstag die Mitarbeiter über den Stellenabbau informiert. Der Konzern beschäftigt in Deutschland rund 10 000 Personen. IBM selbst kommentierte einen möglichen Stellenabbau nicht und reagierte mit einer allgemeinen Stellungnahme. Darin heißt es unter anderem: „Unsere Personalentscheidungen werden getroffen, um unsere Kunden auf ihrem Weg zur Einführung einer offenen Hybrid-Cloud-Plattform und KI-Fähigkeit bestmöglich zu unterstützen. Außerdem investieren wir neu in unser Geschäft.“