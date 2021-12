Joachim Kieferle ist Arzt, Musiker – und Erfinder Ein Mann vieler Talente

Lesen Sie auch: „Die Ian Key Band war Teil eines Festivals in Steinheim“

Zwischenzeitlich hat er rund 600 Lieder geschrieben, die meisten davon in englischer Sprache. Dies ist nicht seine Muttersprache, daher habe es ihn ganz besonders gefreut, dass sich neulich ein Bassist aus Memphis in Tennessee gemeldet hat. „Ihm haben unsere Texte gefallen“, freut sich Kieferle über diese Rückmeldung von einem Muttersprachler und Musikerkollegen. „Der Mann wollte in seinem beruflichen Jahr in Deutschland bei uns in der Band mitmachen“, beschreibt der Arzt und Musiker diesen Kontakt in die USA.

Die Hybridgitarre könnte sein großer Wurf werden

Und bei der Ian Key Band steht in naher Zukunft einiges auf dem Plan. Im Frühjahr erscheint das nächste Album „HybrIAN” mit zehn neuen Songs. „Das waren intensive eineinhalb Jahre”, schildert Joachim Kieferle die arbeitsreiche Zeit für das neue Album. Der Titel ist dabei beinahe Programm. Er habe sich viel mit Gitarren beschäftigt und sich stets entweder für eine Akustikgitarre oder E-Gitarre entscheiden zu müssen, missfiel dem kreativen Geist.

So hat er schließlich nach viel Tüftelei eine hybride Gitarre, also eine Mischung aus Akustik- und E-Gitarre selbst entworfen. Ein Donzdorfer Instrumentenbauer wird mit ihm die ersten Exemplare bauen. Das in der Branche geschätzte Musikhaus Thomann will Kieferles fertiges Instrument dann im Anschluss mit vertreiben. Es gehört wohl nicht viel Fantasie dazu, dass das ein großer Wurf in der Musikszene werden könnte. „Ganz tief in mir habe ich an Gitarren immer etwas vermisst. Ich wollte eine natürliche akustische Gitarre spielen. Und dann – mit einem Klick – sollte es wie eine E-Gitarre klingen. Verzerrt, mit hohem Volumen und ohne Feedback”, fasst Kieferle seine Vision für diese Erfindung zusammen.

Die Medizin wird er niemals aufgeben

Kurz darauf macht sich Kieferle auf den Weg zur Bandprobe. Er ist zu spät dran. Sängerin Andrea Eichhorn, die außerdem noch bei den Ludwigsburger Abendsternen singt, steht am Keyboard und wartet auf den Start. „Sie hat eine außerordentliche Stimme, ist eine gute Zuhörerin und fügt sich nicht nur wunderbar ein, sondern gleicht uns aus und hält uns zusammen”, schwärmt Kieferle von ihrer Rolle in der Band. Nicht selbstverständlich, denn „je talentierter der Musiker, desto schwieriger ist er als Mensch“, hat Kieferle im Laufe der Zeit oftmals erfahren müssen. Auch Ioannis Fragos am Bass und Andre Bechtel an den Drums haben sich schon warm gespielt und warten auf ihren „Jo“.

Lesen Sie auch: „Wie ein Song der Ian Key Band zum Kurzfilm wurde“

Neues Album, neue Gitarre – gut möglich, dass Joachim Kieferle mit der Musik bald so richtig durchstarten und größere Erfolge verzeichnen könnte. Doch ganz egal, was die Zukunft mit sich bringt. In einer Sache ist sich der Mann mit den vielen Talenten ganz sicher: „Als Mediziner würde ich deswegen nie aufhören.“