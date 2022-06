«Jetzt hör mir mal gut zu» Täuschen und Ringen bei Macrons Putin-Telefonat

Spitzentreffen vorgeschlagen

"Lass dich in den nächsten Stunden und Tagen nicht auf Provokationen jeglicher Art ein", setzt Macron fort. Und dann lädt der französische Präsident den Kremlchef zu einem kurzfristigen Spitzentreffen mit US-Präsident Joe Biden ein - das eigentliche Ziel des Telefonats. Putin reagiert zwar höflich. "Vielen Dank, Emmanuel. Es ist mir immer ein großes Vergnügen und eine große Ehre, mit deinen europäischen Amtskollegen sowie mit den Vereinigten Staaten zu sprechen." Die Amerikaner einzubeziehen sei eine gute Idee, allerdings müsse so ein Treffen erst vorbereitet werden. "Damit du weißt, im Prinzip bin ich einverstanden."

Dass es wichtigere Dinge gibt, als den französischen Präsidenten und den Austausch über Krieg und Frieden, macht Putin Macron dann ohne Umschweife deutlich. "Um dir nichts zu verheimlichen, ich wollte jetzt Eishockey spielen gehen und ich spreche aus der Sporthalle zu dir, bevor es mit dem Training losgeht. Ich rufe erst meine Berater an." Macron dankt Putin. "Wir bleiben in direktem Kontakt. Sobald es etwas gibt, rufst du mich an." Vier Tage später marschieren die russischen Truppen in die Ukraine ein.