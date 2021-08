Jetski-Unfall in der Ostsee Todesursache bleibt weiterhin unklar

Damit sollen die Ursache für den Tod des 51-Jährigen aus der Region Stuttgart sowie für die Umstände des Unfalls mit dem ausgeliehenen Wassermotorrad geklärt werden, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Der Mann war am Samstag in der Nähe der Seebrücke Heringsdorf auf der Insel Usedom unterwegs. Dort stürzte er laut Polizei plötzlich von seinem Jetski, Rettungskräfte fanden ihn wenige Minuten später leblos im Wasser auf. Alle Wiederbelebungsversuche scheiterten. Der 51-Jährige starb am Strand.