Jesse Marsch bei RB Leipzig So ist die Stimmung beim Gegner des VfB Stuttgart

„Wir haben darüber geredet“

„Wir haben ein sehr positives Gespräch gehabt“, sagte Marsch. „Sabi versteht viele von den Themen, die uns wichtig sind. Er bringt in jedem Spiel das richtige Niveau.“ Letzteres schätzte auch Marschs Vorgänger Julian Nagelsmann an dem österreichischen Nationalspieler. Sabitzers Konstanz ist sicherlich ein Punkt, warum ihn Nagelsmann zu Bayern München holen will. Mit dem Spieler soll bereits Einigkeit bestehen. Ein Angebot an Leipzig wird derzeit noch dadurch verhindert, dass München seine Verkaufskandidaten bisher nicht transferieren konnte.