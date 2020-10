Jens Lehmann Ex-VfB-Torhüter erhöht öffentlich den Druck bei Hertha BSC

Wechselhafter Saisonstart für Hertha BSC

In die neue Spielzeit startete Hertha nach dem Erstrunden-Aus im Pokal gegen Eintracht Braunschweig mit einem 4:1-Sieg beim SV Werder Bremen, danach kassierten Labbadia und seine Spieler mit dem 1:3 daheim gegen Eintracht Frankfurt und dem 3:4 beim Rekordmeister und Titelverteidiger FC Bayern München zwei Niederlagen nacheinander. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) empfangen die Berliner nach der Länderspielpause Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart. Labbadias Ex-Club reist als Tabellenachter mit vier Punkten an, Hertha liegt auf Rang 13.