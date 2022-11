Jeder nur ein X Sportfreunde Stiller: Rückkehr in gewohnter Manier

"Wir hören uns gegenseitig gut zu"

Das liege daran, dass die drei Bandmitglieder unterschiedliche musikalische Vorlieben hätten. Das verlangsame zwar das Arbeitstempo, ein künstlerischer Nachteil sei es aber nicht. Im Gegenteil: "Natürlich ist das immer auch ein Ringen um einzelne Titel, doch das führt uns immer wieder auf neue Wege", sagt Rüdiger "Rüde" Linhof. Es sei alles eine Frage der Kommunikation. In einem demokratischen Prozess? "Ja, schon", sagt Brugger, "wir hören uns gegenseitig gut zu. Das schätze ich gerade so in dieser Band-Phase."