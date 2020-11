Jan Böhmermann bei Telegram Böhmermanns Verschwörungskanal

Da kommt noch was

Ursprünglich war der von russischen Oppositionellen aufgebaute Dienst deren sichere Bastion gegen Putins Repressionsapparat. Heute ist Telegram auch ein gefährliches Werkzeug in den Händen von Kriminellen und Terroristen sowie ein effizienter Reichweitenerzeuger für Desinformations- und Zersetzungskampagnen. In einem bei T-Online veröffentlichten Interview sagte Böhmermann über Telegram gerade erst: „Es ist ein unregulierter Raum, bei dem der Staat absolut keine Ahnung hat, was passiert. Für Anarchisten ist das toll.“

Ist es lustig, was Jan Böhmermann da macht, bringt es neue Erkenntnisse? Bislang eher nicht. Wirres Gefasel, wie er es gerade postet, bekommt man überall auch im Original. Immerhin kündigt er etwas ganz Großes an, noch vorm Start von „ZDF Magazin Royal“: für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 0 Uhr. Böhmermann kann fade läppisch, aber eben auch großartig, einfallsreich böse sein. Warten wir also mal ab, was er da in petto hat.