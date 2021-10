James Blake: „Friends that break your Heart“ Hat James Blake Instagram kaputt gemacht?

In seinen Songs gibt er sich aber normalerweise nicht die Schuld am Blackout von Internetplattformen, sondern leidet am Scheitern der Liebe in allen Variationen. So auch in der hochempfindlichen, soulig eingefärbten Nummer „Famous last Words“, die Blakes neues Album eröffnet: Zwischen einem traurig-schönen Synthesizermotiv, das von links nach rechts oszilliert, und einem schrillen Streichquartett besingt er betörend schön das Ende einer toxischen Beziehung. Und obwohl der Mann, der da sein Herz ausschüttet, weiß, dass er ausgenutzt wurde, gibt er doch sich selbst die Schuld an allem, „I truely lost you this time“, klagt er, übersetzt seine Zerrissenheit in einen zaudernden Beat und nimmt vor der traurigen Wirklichkeit immer wieder Reißaus ins Gospelhafte und in Doo-Wop-Harmonien.