Jahrgangsübergreifende AG’s Der Verlust von Kultur an Schulen droht

Bei Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte die Protestwelle von Chor- und Musikverbänden in der vergangenen Woche Wirkung gezeigt. Es werde an Lösungen gearbeitet, das Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten im neuen Schuljahr zu ermöglichen, hatte die Ministerin mitgeteilt. Es sei möglich, mit großen Abständen, im Freien oder in großen, gut gelüfteten Räumen zu singen, hieß es unter Berufung auf das Institut für Musikermedizin in Freiburg.

Und wie steht es um die anderen AGs? „Wir müssen an den Schulen besonders umsichtig agieren“, sagt die Ministerin in einer Stellungnahme. „Ich denke, es ist Common Sense, dass die Schulen im Herbst wieder so gut es geht einen regulären Betrieb aufnehmen müssen, alles andere wäre für die Bildung, aber auch für die Gesellschaft und die Wirtschaft im Land ein großer Schaden.“ Es werde trotz des angestrebten Regelbetriebs aber kein normales Schuljahr wie vor der Corona-Krise sein, sondern weiterhin ein Schuljahr unter Pandemiebedingungen. Zentral sei, dass der Pflichtunterricht stattfinden könne. Schüler sollten ihre Abschlüsse geregelt ablegen können. Was darüber hinaus stattfinden könne, sei gut, aber es sei möglich, dass von Schule zu Schule abgewichen werde, da vielleicht nicht überall die Lehrer in vollem Umfang zur Verfügung stünden, auch wegen der Risikogruppenzugehörigkeit.

Bei der Diskussion um Singen und Blasmusik an Schulen habe man, so die Ministerin, stellenweise den Eindruck gehabt, „dass einige davon ausgehen, wir hätten die Krise schon überwunden“. Der Infektionsschutz müsse aber für alles, was das Ministerium in der Schule und im Unterricht zulasse, höchste Priorität haben. „Wir müssen verhindern, dass ab Herbst massenhaft Schulen wieder schließen müssen.“ Deshalb seien in dem Konzept bislang jahrgangsübergreifende Gruppenbildungen nicht möglich. Das habe den Hintergrund, dass im Falle einer Ansteckung die Infektionsketten besser unterbrochen werden können und das Gesundheitsamt dann im Zweifel nur eine Klasse zeitweise schließen muss und eben nicht die komplette Schule. Die Frage ist jedoch, ob und wie jahrgangsübergreifende Angebote dennoch ermöglicht werden können. „Das prüfen wir aktuell.“

Ziele der Petition:

Rettet die AGs, rettet die Schulmusik! Die Initiatoren der Petition wollen folgende drei Richtlinien des Kultusministeriums abwenden:

• „Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich.“

• „Die Regelungen zur Gruppenzusammensetzung gelten auch für Arbeitsgemeinschaften beziehungsweise den Ergänzungsbereich und für den Ganztag.“

• „Singen in geschlossenen Räumen ist ausgeschlossen, dies gilt auch für die Verwendung von Blasinstrumenten.“

Alternativer Vorschlag Die Regelung für Musikschulen übernehmen:

• generell Gruppenunterricht nur bis 20 Personen

• Mindestabstand von zwei Metern bei Gesang und Blasinstrumenten

• Verhindern, dass Personen im direkten Luftstrom stehen – diverse weitere Regelungen für Blasinstrumente.

Alternativ wie Schulen in Rheinland-Pfalz

• Chorgesang und Blasmusik nach Möglichkeit im Freien oder in großen hohen Räumen

• in möglichst kleinen Gruppen, der Raumgröße angepasst; große Ensembles müssen in kleinere Gruppen aufgeteilt werden

• regelmäßiges, gründliches Lüften – Mindestabstand: drei Meter



Das Video der Aktion „Schule braucht Kultur – Schule braucht AGs“ am Friedrich-Schiller-Gymnasium ist auf YouTube unter www.youtube.com/watch?v=FZZrAQpcsTM&t=1s zu sehen.