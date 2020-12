Jahresrückblick 2020 zum Coronavirus Ein Jahr Corona – die Chronik in Bildern

Hoffnung ist in Sicht: Als erster Staat in Europa hat Großbritannien den Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmaunternehmens Pfizer zugelassen und mit Impfungen begonnen, auch in Deutschland laufen die Vorbereitungen für Massenimpfungen. Viele Menschen haben zudem das Gefühl, dass die Pandemie auch ihr Zeitgefühl verändert hat.