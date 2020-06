Jahresrechnung Kirchberg „Dickeres Werk“ kommt spät, bringt aber gute Zahlen

Was das Jahr 2020 angeht, so sieht es weniger rosig aus, erläuterte der stellvertretende Kämmerer. Er rechnet mit deutlichen Einnahmeausfällen in Höhe von etwa 750 000 Euro aufgrund der Corona-Pandemie, allerdings lägen noch keine genauen Zahlen vor. „Weitere Informationen folgen im Finanzzwischenbericht“, so Vogel. Die Kirchberger Räte gaben einstimmig ihr Okay zur Jahresrechnung.