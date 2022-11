Jahresabschluss Erster Sieg für Nadal bei ATP-Finals - Fritz im Halbfinale

Mit seinem Jahr war Nadal nach den Grand-Slam-Titeln bei den Australian Open und French Open trotz langwieriger Verletzungsprobleme zufrieden. "Ich hatte 2022 schwierige sechs Monate, zwei Grand Slams und einen guten Abschluss in der Weltrangliste. Ich kann mich also nicht beschweren", sagte der 36-Jährige. Im kommenden Jahr gehe es darum, "die Saison mit der richtigen Energie, der richtigen Einstellung zu starten, um von Beginn an ein hohes Niveau zu erreichen."