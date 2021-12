Jah Schulz Offbeat mit Schulz-Faktor

Am umtriebigsten ist er aber als Jah Schulz. Der Künstlername deutet schon an, wohin die Reise geht: Offbeat plus X, in dem Fall die klassischem Eins-Und entwachsene, experimentelle Spielart Dub. Mit Anhängern dieses Genres teilt Fiedler die Liebe zu tiefen Bässen, hinzu kommen Effektgefrickel, Gastsänger und der aus der elektronischen Musik bekannte Verzicht auf einzelne Songs zugunsten fließender Tracks.