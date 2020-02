Spektakel in drei Akten Wie brunftige Hirsche - Skurriler Wettkampf der Hirschrufer

Es handele sich um ein jagdliches Handwerk mit jahrzehntelanger Tradition und mit ernstem Hintergrund, betont Hornung. Der Rufer müsse sich in den König des Waldes einfühlen können, das gesamte Stimmenrepertoire beherrschen: Selbstsicher und herausfordernd gegenüber Nebenbuhlern. Aber auch verlangend und schmachtend, wenn es darum geht, sich den Hirschkühen zu nähern, um - im Jägerjargon gesagt - brunftige Stücke zu beschlagen.

Kenner wissen: Aus der Art des Rufes lässt sich allerhand ableiten - etwa wie alt der Geweihträger ist oder wie es um seine Gemütslage bestellt ist. Und sogar ein Hirsch kann heiser werden zum Ende der Brunftzeit.

Hirschrufen ist auch bei der Imitation eine Männerdomäne. Als einzige Frau tritt Hildegard Zervos aus Oberzier in NRW an. Sie kommt auf Platz neun der zwölf Teilnehmer. Der Deutsche Meister Menzel hat "aus Jux und Dollerei" mitgemacht. Er übe die Rufe, um in der Brunftzeit im September und Oktober draußen das Rotwild aus der Deckung zu locken, schildert er der dpa. Im Mai darf er nun bei Europameisterschaften mitmischen. Auch Thomas Soltwedel aus Mecklenburg-Vorpommern - Platz zwei - und Tasso Wolzenburg aus NRW - dritter Rang - können in Polen antreten.

Hirsche verlieren zum Ende der Brunftzeit bis zu 30 Prozent ihres Körpergewichts. Ganz so kräftezehrend geht es bei der "Jagd und Hund" nicht zu. Aber die Darbietungen sind sichtbar anstrengend. Die Zuhörer lauschen ehrfurchtsvoll und andächtig. Manche grinsen sehr breit. Hannes (10) findet es "total lustig". Der neunjährige Maris meint allerdings: "Ich möchte am liebsten weglaufen."