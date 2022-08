Ivenacker Eichen Deutschlands älteste Eichen trotzen der Trockenheit

"Wir beobachten aber, dass deutlich weniger Touristen im Land unterwegs sind", erklärte Hecker. So kamen in der Hochsaison bis zu 800 Besucher am Tag. In den Corona-Rekordjahren waren es bis zu 1400 Gäste pro Tag in der Hochsaison. "Wir rechnen mit etwa einem Drittel weniger Besuchern in diesem Jahr, aber vielleicht ist das auch eher das Normalmaß." Zuletzt waren etwa 110.000 Gäste im Jahr gezählt worden.