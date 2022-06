Italienisches Forschungsteam Affenpocken können laut Experten durch Sperma übertragen werden

Italienische Forscher gehen dem Verdacht nach, dass Affenpocken über Spermien übertragen werden können. Sein Forschungsteam habe das Sperma von 16 infizierten Männern untersucht und in 14 Fällen das Affenpocken-Virus darin nachgewiesen, sagte der Leiter des auf Infektionskrankheiten spezialisierten Spallanzani-Hospitals in Rom, Francesco Vaia, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.