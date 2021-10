Italien Dämpfer für Populisten: Roms Bürgermeisterin Raggi abgewählt

Aber auch andere Populisten erhielten Dämpfer, etwa der frühere Innenminister Matteo Salvini, dessen Lega von den Fratelli d'Italia um Parteichefin Giorgia Meloni rechts überholt wurde. In Rom und Turin schafften es die Kandidaten von Mitte-Rechts zwar in die Stichwahl, sind dort aber Außenseiter. Weil Mailand und Neapel schon im ersten Wahlgang an Mitte-Links gingen, dürften die Rechten am Ende keinen Bürgermeister in den vier größten Städten des Landes stellen.

"Wir haben gezeigt, dass die Rechte schlagbar ist", sagte der Chef der Sozialdemokraten, der frühere Ministerpräsident Enrico Letta, als Wahlsieger triumphierend. Seine Rivalin Meloni machte daraus prompt eine - vergiftete - Kampfansage: "In Demokratien siegt man oder wird besiegt. Die Frage ist, ob man sich traut, anzutreten. Wir ja!"

Meloni hat einen politisch brisanten Hintergedanken: Sie sagte den Sozialdemokraten zu, Anfang 2022 den jetzigen Ministerpräsidenten Mario Draghi zum Staatspräsidenten zu wählen. Das Szenario, dass der aktuell so erfolgreiche und resolute Regierungschef zum ersten Bürger des Landes befördert werden soll, geistert seit Wochen durch Rom.

Im Gegenzug aber müsse Letta sofortigen Neuwahlen des Parlaments zustimmen. "Dann messen wir uns auf offenem Feld, bei freien Wahlen", sagte Meloni mit funkelnden Augen. Wer dann gewinne, dürfte fünf Jahre regieren, "ohne dass uns jemand aus der europäischen Clique eine Regierung auferlegt". Ihr Kalkül ist klar: Nach dem Dämpfer hat Meloni das große Comeback der Nationalisten und Populisten im Blick.

