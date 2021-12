IT-Sicherheitslücke Log4j – was ist das und was ist zu tun?

Am Freitagnachmittag wurde eine neue IT-Sicherheitslücke bekannt. Dabei handelt es sich um Schwachstelle in einer Java-Bibliothek, die weit verbreitet ist. Umgangssprachlich wird sie Log4Shell genannt. Sie gefährdet weltweit Millionen Onlineanwendungen und Apps. Betroffen sind unter anderem die iCloud, der Speicherdienst von Apple, Minecraft und die Computerspiel-Plattform Steam. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhöhte am Samstagabend die IT-Bedrohungslage auf die höchste Warnstufe „Rot“. Die IT-Alarmglocken läuten.