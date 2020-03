„It’s The End Of The World As We Know It“ Der Coronavirus-Hit von R.E.M.

Stuttgart - R.E.M., das ist die Band, die die meisten nur wegen ihres Hits „Losing My Religion“ kennen. Doch ein anderes Lied der Alternative-Rock-Combo aus Athens, Georgia, hat sich jetzt in die Charts verirrt. Und das, obwohl es R.E.M. seit neun Jahren nicht mehr gibt, und das Lied aus dem Jahr 1987 stammt. Der Titel: „It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)“.