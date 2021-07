IT-Experten geben Tipps Vorsicht vor Hackerangriffen an Ladestationen

Stuttgart - Vielen Urlaubern dürfte die Situation bekannt sein: Man wartet am Flughafen auf seinen Flieger und der Akku des Smartphones macht plötzlich schlapp. Mittlerweile gibt es in den Wartebereichen oder den Flugzeugen USB-Ports, um Smartphones zu laden. Das ist allerdings nicht ungefährlich: Denn solche Ladestationen sind beliebte Ziele für Hacker. Das gleiche gilt auch für USB-Ports in Zügen oder an anderen öffentlichen Orten.