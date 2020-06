«Ist das noch Realität» Wincent Weiss singt Anti-Rassismus-Song über George Floyd

"Ich kann in Musik viel besser Dinge verarbeiten, als irgendwelche Bilder oder Sätze zu posten. Ich fand es sehr befreiend, das zu machen", sagte Weiss ("Musik sein", "An Wunder") der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin fassungslos darüber, was in Amerika abgeht. Ich kann das nicht verstehen."