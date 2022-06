ISS Astronaut Maurer: Forschung ruhte während Touristen-Besuchen

In den zweieinhalb Wochen, in denen die Besucher da waren, sei die Forschung nur "auf Sparflamme" weitergelaufen, sagte Maurer am Mittwoch auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin (ILA). "In dieser Zeit waren wir hauptsächlich eingeteilt, die privaten Astronauten zu unterstützen und für eine sichere Station zu sorgen."