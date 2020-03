Israels Regierungschef Netanjahus Prozess wegen Coronavirus verschoben

"Dies ist in der Tat eine Stunde der Not", warnte eine Kommentatorin der linksliberalen Zeitung "Haaretz" daraufhin am Sonntag. "Die Demokratie ist in diesen Tagen besonders zerbrechlich: Aus Sorge um sich und ihre Verwandten sind die Menschen leichter bereit, Bürgerrechte aufzugeben." Weil kaum jemand protestiere, sei Netanjahus Prozess einfach verschoben worden. Auch eine von Netanjahu angekündigte digitale Überwachung von Coronavirus-Infizierten sei "ein dramatischer Schritt, den man nicht leicht wieder rückgängig machen kann", schrieb sie.