Israels Präsident Herzog über Türkei: "Können und sollten zusammenarbeiten"

Izchak Herzog sagte bei seinem Besuch am Mittwoch in Ankara, Israel und die Türkei "könnten und sollten zusammenarbeiten in vielen Bereichen, die einen dramatischen Einfluss auf diese Region haben, die wir alle "Heimat" nennen". Erdogan nannte den Besuch "historisch". Er hoffe damit einen "Wendepunkt" in den Beziehungen zwischen beiden Staaten zu erreichen. Beide posierten mit einem langen Handschlag nach ihrer gemeinsamen Pressekonferenz.