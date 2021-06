Israel Knochen eines bisher unbekannten Urmenschen gefunden

"Die Entdeckung einer neuen Gruppe von Urmenschen in dieser Region, die den Populationen der Neandertal-Vorfahren in Europa ähnelt, rüttelt an der vorherrschenden These, dass die Neandertaler aus Europa stammten", hieß es in der Mitteilung der Universität. Es weise vielmehr darauf hin, "dass zumindest einige Vorfahren der Neandertaler aus der Levante kamen". Die Forscher präsentieren ihre Arbeit im Fachjournal "Science".