Isobel Markus: Der Satz Erinnerungen im Schatten eines Traumas

Ein Roman wie eine Fallstudie

Erst im zweiten Mal wird klar, was vor dreißig Jahren passiert ist – und das damit der wahre Kampf für Linda erst beginnt. Inzwischen in ihrer Heimat angekommen, begibt sie sich auf Spurensuche, trifft ihre Freunde von damals wieder, die sich ein eigenes Leben aufgebaut haben. Das Wiedersehen legt alte Zuneigungen frei – und offenbart Wunden, die nie verheilt sind. Immer näher tastet sich Linda an das Trauma ihrer Jugend heran – und an ihre unnahbare Mutter, die ebenso wie Linda seit Jahrzehnten in Schweigen verharrt.