Islamistischer Terrorismus US-Ermittler decken mutmaßliche Anschlagspläne gegen Weißes Haus auf

San Antonio - US-Bundesermittler haben zwei Männer wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf das Weiße Haus und den Trump Tower in New York festgenommen. Ihnen werde vorgeworfen, eine ausländische Terrororganisation unterstützt zu haben, hieß es in Gerichtsdokumenten. Sie hätten auch die New Yorker Börse und die Hauptquartiere von US-Strafverfolgungsbehörden angreifen wollen und sich dabei von Anschlägen der Terrororganisation Islamischer Staat inspirieren lassen.